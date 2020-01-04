Сборная России вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки на старше 20 лет), который проходит в Чехии, обыграв в овертайме команду Швеции.

Встреча в Остраве завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Иван Морозов (4-я, 64-я минуты), Александр Хованов (6) и Егор Соколов (13, 49). У шведов отличились Расмус Сандин (1, 32), Самуэль Фагемо (15) и Нильс Лундквист (45).

В другом полуфинале в субботу встретятся команды Канады и Финляндии. Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.

Сборная России в последний раз играла в финале молодежного чемпионата мира в 2016 году.