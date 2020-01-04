Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба «Спартак» Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни

Об этом ТАСС сообщил журналист Всеволод Кукушкин. По его словам, у Товбулатова был рак легких. Последние три недели он не вставал с постели в больнице. Товбулатов был учредителем и президентом международного турнира Кубок «Спартака», проводившегося в межсезонье с 1994 по 2007 год. Товбулатов занимал пост вице-президента «Спартака» с 1993 по 1999 год.
2020-01-04T19:32:00+03:00
2020-01-04T19:34:07+03:00
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19:32, 04 января 2020
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