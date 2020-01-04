Руководство НАТО временно остановило работу тренировочной миссии в Ираке

Как сообщает агентство Anadolu, решение принято из-за протестов в стране после гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции погиб 3 января в результате авиаудара США в Багдаде. Иран счел эту операцию терактом, а глава МИД России Сергей Лавров назвал убийство генерала грубым нарушением международного права.