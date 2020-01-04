Транзит российской нефти по Белоруссии осуществляется штатно, по принятым белорусской стороной обязательствам

Транзит российской нефти по территории Белоруссии осуществляется штатно и в соответствии с принятыми белорусской стороной обязательствами. Об этом сообщил зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. По данным концерна, в настоящее время цена поставок нефти из России в Белоруссию составляет 83% от мировой цены на углеводороды. В связи с отсутствием импорта нефти Белоруссия с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.