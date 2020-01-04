Музыкальные площадки в США отменяют концерты российского саксофониста Игоря Бутмана

По некоторым данным, поводом для этого послужили заявления местных активистов о поддержке музыкантом действий Кремля.

Концерты Бутмана отменены уже в двух городах: в Бостоне, а также в городе Энн-Арбор, штат Мичиган. Как передает Радио Свобода, активисты Arts Against Aggression сообщили руководству мичиганского клуба о поддержке саксофонистом политики России против Украины. Также, как отмечается, они рассказали, что Бутман был доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах в 2018 году. Выступление в Энн-Арборе было запланировано на 13 февраля и должно было закрывать концертный тур музыканта по США. Сам он в своем Фейсбуке в ответ на один из комментариев сказал, что концерт пришлось отменить из-за неких срочных дел. Отмену же концерта в Бостоне джазмен объяснил запланированным в заведении корпоративным мероприятием. Клуб же, по словам Бутмана, выплатил весь положенный ему гонорар. При этом в одной из местных газет, как отмечается, появился материал, где также говорится о политической позиции саксофониста. Связь этих публикаций с отменой концертов россиянин никак не подтвердил.

Игорь Бутман одновременно является гражданином России и США.