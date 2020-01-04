Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена

Это, как передает госагентство БелТА подтвердил зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти. Агентство также сообщает, что к концу января Белоруссия планирует возобновить экспорт нефтепродуктов. Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти. Поставку, как передает ТАСС, готовы осуществить две российские компании, одна из которых — «Русснефть». Стоимость нефти для Белоруссии в условиях налогового маневра в российской нефтяной сфере увеличится на 5%.