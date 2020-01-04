Убийство американцами командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани создало угрозу для американцев

Убийство американцами командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани создало угрозу для жизни американских граждан. Так считает бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл. По его мнению, Иран будет мстить за смерть генерала. В эфире телеканала CBS Морелл сказал, что Сулеймани был злым гением, у него на руках было немало американской крови. Без него мир стал лучше. Вопрос только в том, какую цену предстоит за это заплатить".

Убиство генерала Сулеймани может обострить противостояния США и Ирана. Такое мнение высказал председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

Он добавил, что после случившего может быть ответ, как на территории Ирана, так и на территории третьих стран.