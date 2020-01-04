В Амстердаме, появился новый налог для туристов

С 1 января они должны будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по €3. Как пишет The Telegraph, кроме того, с 7 до 10% выросла надбавка к стоимости аренды номера в отеле. Такие меры в столице Нидерландов вводятся с целью регулировать туристические потоки. В город, где проживают чуть более 1 млн человек, ежегодно приезжают более 17 млн туристов.