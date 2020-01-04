В Амстердаме, появился новый налог для туристов

С 1 января они должны будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по €3. Как пишет The Telegraph, кроме того, с 7 до 10% выросла надбавка к стоимости аренды номера в отеле. Такие меры в столице Нидерландов вводятся с целью регулировать туристические потоки. В город, где проживают чуть более 1 млн человек, ежегодно приезжают более 17 млн туристов.
2020-01-04T18:32:00+03:00
2020-01-04T18:32:49+03:00
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18:32, 04 января 2020
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