Российские компании готовы возобновить поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но только на рыночных условиях 2019 года

Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в отрасли. По его словам, последние насколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях сопоставимых с условиями для российских потребителей, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия. Между тем, на сайте «Белнефтехима» говорится, что стоимость нефти для Минска в условиях российского налогового маневра вырастет в 2020 году на 5% по сравнению с уровнем 2019 года.