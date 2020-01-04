Российские компании готовы возобновить поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но только на рыночных условиях 2019 года

Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в отрасли. По его словам, последние насколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях сопоставимых с условиями для российских потребителей, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия. Между тем, на сайте «Белнефтехима» говорится, что стоимость нефти для Минска в условиях российского налогового маневра вырастет в 2020 году на 5% по сравнению с уровнем 2019 года.
2020-01-04T18:31:00+03:00
2020-01-04T18:32:19+03:00
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18:31, 04 января 2020
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