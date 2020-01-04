Полиция задержала жителя Хабаровска, рассказавшего, что на главной площади города злоумышленники заложили взрывчатку

В ходе проверки эта информация не подтвердилась.



Задержанный 39-летний мужчина объяснил, что позвонил в полицию «из хулиганских побуждений». В дежурную часть он обратился прямо в новогоднюю ночь, когда на центральную площадь, где расположена праздничная ярмарка, собрались около ста горожан. После этого на место выехали 130 сотрудников полиции, которые прервали новогодние гуляния и начали поиски взрывного устройства. Мужчину нашли в одном из городских хостелов, он дал признательные показания и его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело