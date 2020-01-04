В Забайкалье из военной части в поселке Большая Тура, сбежал срочник из Челябинской

По сведениям сайта Ura.Ru., солдат отправил матери SMS-сообщение о своем решении, написав цитирую:«Прости, я непутевый сын». Сейчас его телефонный номер находится вне зоны доступа. Организованы поиски. Перед побегом молодой человек искал через онлайн-приложение попутные машины. Причины побега пока не известны. 25 октября 2019 года в Забайкальском крае рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата сослуживцев в войсковой части в поселке Горный, восемь человек погибли, еще двое получили ранения. Шамсутдинова задержали, возбуждено уголовное дело об убийство двух или более лиц. В Минобороны подтвердили, что у Шамсутдинова был конфликт с офицером.
2020-01-04T18:30:00+03:00
2020-01-04T18:30:24+03:00
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18:30, 04 января 2020
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