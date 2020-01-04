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18:06, 04 января 2020

Павла Дурова через суд обязали дать показания о сумме в 1,7 миллиарда долларов, полученных от инвесторов

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова через суд обязали дать показания о сумме в 1,7 миллиарда долларов, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты.

Комиссию по ценным бумагам и биржам США интересует, на какие цели пошли 1,7 миллиарда долларов. Их компания Telegram получила в ходе первичного размещения токенов на создание собственной криптовалюты Gram, но отказалась раскрыть, на что потратила средства. Тогда юристы регулятора обратились в суд южного округа Нью-Йорка с требованием вызвать главу компании Павла Дурова. Судья решил, что основателя Telegram допросят в месте согласованном сторонами. Это будет Дубай, где находится штаб-квартира мессенджера. Дуров даст показания в качестве свидетеля. Предполагается, что он ответит на вопросы суда на следующей неделе, пишет интернет-издание Bell. Планы Дурова создать собственную блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram до конца октября прошлого года потерпели неудачу.

Американский регулятор прошлой осенью попросил суд немедленно приостановить первичное размещение токенов Gram. В комиссии считают, что мессенджер нарушил закон о ценных бумагах США. В итоге она добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram.

В проект по данным СМИ вложились больше полутора сотен инвесторов, причём не только из США. Они отказались требовать возврата средств и согласились с переносом запуска платформы TON на апрель.



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