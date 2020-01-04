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18:05, 04 января 2020

В Омске прошла акция, участники потребовали провести справедливое расследование по делу Дмитрия Федорова

В Омске прошла акция, участники которой потребовали провести справедливое расследование по делу местного жителя Дмитрия Федорова. Он погиб под колесами электрички вскоре после того, как сообщил о том, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики.

«Подкиньте себе совесть», «На месте Федорова может оказаться каждый», «Хватит скрывать виновных по делу Федорова» — с такими плакатами вышли участники акции. Среди них были близкие и родственники погибшего в конце декабря молодого человека, депутаты и активисты. Пришла также невеста Федорова. Девушка отметила, что у нее есть большие вопросы к оперативникам, адвокату по назначению и следователю, которая, по ее словам, «фальсифицирует документы по делу».

Девушка не верит, что молодой человек мог покончить с собой. Его тело нашли на железнодорожных путях в конце декабря – вскоре после того, как он обвинил двух сотрудников Росгвардии в том, что они подбросили ему наркотики. Об этом он рассказал в видеообращении, записанном за неделю до гибели.

В сегодняшней акции приняли участие десятки человек. Они оставили подписи под обращением в прокуратуру с просьбой проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов в отношении Федорова.

Ранее силовики разместили видео досмотра, где молодой человек признает, что наркотики принадлежат ему. Родные Федорова уверены, что он сказал это под давлением.



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