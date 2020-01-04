Похороны командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани пройдут в его родном городе Керман 7 января

Об сообщил Корпус стражей Исламской революции. Сегодня и в ближайшие дни в Иране продут траурные церемонии. Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с семьей погибшего дал обещание, что США «будут страдать от последствий своих преступных действий не только сейчас, но и в течение нескольких лет».Генерал Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела США 3 января по пути из аэропорта в Багдад. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что эта атака была санкционирована им лично.

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал действия США «объявлением войны» и пообещал жестокую месть. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Джавад Завиф пообещал, что США ответят за убийство Сулеймани.

Убийство генерала Сулеймани может обострить противостояние США и Ирана. На это обращает внимание председатель международного комитета СФ Константин Косачев.

Десятки тысяч иракских шиитов принимают участие в церемонии прощания с Касемом Сулеймани в Багдаде. Как передает телеканал «Аль-Маядин», траурную процессию возглавил ИО премьер-министра республики Адель Абдель Махди и другие члены иракского руководства. Демонстранты скандируют «Мы не успокоимся, пока не отомстим Америке!». Из Багдада процессия направится в священные для мусульман-шиитов города Кербела и Эн-Наджаф. Цветы появились и у посольства Ирана в Москве. В основном, как передает ТАСС, их приносят иранские студенты, которые учатся в российской столице и живущие здесь граждане Ирана. Над зданием диппредставительства приспущен флаг. Вопрос об открытии книги соболезнований будет решен позднее.