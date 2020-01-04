Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт Игоря Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арбор в штате Мичиган

Как передает радио СВОБОДА, запланированное на 13 февраля мероприятие исчезло из календаря клуба после того, как местные активисты оповестили руководство заведения о политической позиции музыканта. Они отметили его поддержку политики России против Украины, а также напомнили, что музыкант был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2018 году. Выступление Бутмана должно было закрывать американский тур российского джазмена.