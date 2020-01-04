Кинокритики и кинообозреватели ведущих изданий назвали худшие фильмы прошлого года

Как сообщил у себя в ФБ куратор сайта Гильдии киноведов и кинокритиков России kinopressa Виктор Матизен, лидируют в антирейтинге «Последнее испытание» Алексея Петрухина, «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова и «Союз спасения» Андрея Кравчука.
2020-01-04T17:32:00+03:00
2020-01-04T17:33:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565725-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 04 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…
Друзья встретятся на войне Наблюдаешь за внешней политикой России и непонятно – есть ли у нее цель? Допустим, служить интересам внутреннего развития России. И кто ее проводит? Путин? Минообороны? МИД? А, может быть, «хвост вертит собакой», как какие-нибудь донецкие сепаратисты, Асад, Хафтар или владельцы «вагнеров»?