Кинокритики и кинообозреватели ведущих изданий назвали худшие фильмы прошлого года

Как сообщил у себя в ФБ куратор сайта Гильдии киноведов и кинокритиков России kinopressa Виктор Матизен, лидируют в антирейтинге «Последнее испытание» Алексея Петрухина, «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова и «Союз спасения» Андрея Кравчука.