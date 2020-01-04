Приключенческая комедия «Холоп» с начала проката собрала в прокате более миллиарда рублей

Как пишут «Ведомости», на втором и третьем местах по сборам в начале года — «Вторжение» Федора Бондарчука (348 миллионов рублей) и «Союз спасения» 344 млн). Лента Клима Шипенко «Холоп» стала 13-м российским фильмом, преодолевшим отметку в миллиард рублей. Бюджет картины составил 160 миллионов рублей.
2020-01-04T17:31:00+03:00
2020-01-04T17:33:19+03:00
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17:31, 04 января 2020
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