Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую

Как передает ТАСС, она подозревается в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тысяч рублей. Подруга модели Татьяна Морозова отправлена под домашний арест. По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании и шантажировала художника тем, что выступит с разоблачением на федеральном канале. По версии следствия Рудницкую и Морозову задержали с поличным во время передачи денег.
2020-01-04T17:31:00+03:00
2020-01-04T17:32:37+03:00
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17:31, 04 января 2020
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