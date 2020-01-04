Постпред Ирана в ООН назвал убийство войсками США иранского генерала Сулеймани равносильным объявлению войны

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильным объявлению войны. В интервью CNN он сказал, что ответные меры должны быть зеркальными, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Иранский генерал Сулеймани был убит накануне в результате американского ракетного обстрела.

Президент Ирана Хасан Роухани пригрозил США многолетними последствиями за смерть Касема Сулеймани.

По мнению иранского лидера, в Вашингтоне не понимают, какую ошибку совершили, убив главу «Аль Кудс». На встрече с родственниками погибшего Роухани сказал, что убийство командира элитного подразделения стало одним из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа.