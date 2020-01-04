На молодежном Чемпионате мира по хоккею сегодня проходит полуфиналы

Наша команда начинает встречу против сверстников из Швеции. О шансах соперников – Константин Похмелов.

Сборная Швеции – единственная команда на турнире, которая выиграла все свои матчи. Проблемы хоккеистам Тре Крунур за это время смогли создать лишь хоккеисты Финляндии. Правда, было это на старте Чемпионата. С тех пор скандинавы только прибавляют. В четвертьфинале хозяев турнира – чехов – шведы вынесли в одну калитку.

Российская команда играет пока с перепадами. Тут – и разгром Канады 6-0. И два поражения в группе. Впрочем, прогресс и здесь налицо. Подопечные Валерия Брагина наконец то раззабивались в большинстве. Если удастся, наконец, положить конец и невынужденным удалениям, шансы россиян на победу сегодня сильно возрастут. Трансляция матча молодежных сборных России и Швеции идет на Первом канале.

Вторую путевку в финал Чемпионата Мира разыграют вечером хоккеисты Канады и Финляндии.