Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о договоренности по поставкам нефти из России

Ранее они были приостановлены из-за разногласий по вопросу цены.

Сырье будет закупаться по цене без премии, рассказали в «Белнефтехиме». Как сообщили в концерне, там оформляют документы с одной из российских компаний на прокачку первой партии нефти. Цена, как говорят в концерне, составляет 83% от мировой стоимости нефти. При этом работа по заключению контрактов еще продолжается, отметили в «Белнефтехиме». Впрочем, там подчеркнули, что ожидающийся объем нефти позволит обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе этого года.

Получение заявки на прокачку сырья подтвердила российская компания «Транснефть». Речь идет о 133 тысяч тонн нефти. При этом источник агентства «Интерфакс» утверждает, что всего к поставкам на белорусские НПЗ готовы подключиться две российские нефтяные компании. Их названия не уточняются.

Ранее Белоруссия приостановила экспорт нефти из-за отсутствия импорта из России. По данным ряда источников, это связано с позицией Минска, который добивается отмены премии к цене беспошлинных поставок сырья.

В Кремле информацию о договоренности на поставки нефти в Белоруссию пока что не комментируют.