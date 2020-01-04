Bloomberg: Трамп принял решение об убийстве главы иранского спецназа Сулеймани вскоре после атаки на базу в Ираке

Дональд Трамп принял решение об убийстве главы иранского спецназа Касема Сулеймани вскоре после атаки на базу в Ираке в конце декабря. По сведениям Bloomberg, операции был присвоен максимальный уровень секретности, команда президента использовала для обсуждения защищенные линии связи. Источники агентства утверждают, что Трамп не предупредил о своих планах Конгресс из соображений секретности. Недовольство этим уже выразил лидер сенатского меньшинства Конгресса, демократ Чак Шумер.

О планах Трампа, по сведениям Bloomberg, не знало и руководство министерства национальной безопасности. В ночь на 3 января по распоряжению Трампа был обстрелян международный аэропорт в Багдаде. В результате генерал Сулеймани был убит. Трамп заявил, что глава иранского спецназа ответственен за гибель миллионов людей и «планировал убить еще больше». Президент США назвал Сулеймани «террористом номер один в мире».