Австралия привлечёт более трёх тысяч резеристов для борьбы с лесными пожарами

По словам министра обороны страны Линды Рейнольдс, правительство пошло на беспрецедентные меры. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение. В Австралии за последние месяцы выгорели около пяти миллионов гектаров леса. Погибли не менее 23 человек и сотни тысяч животных. Были уничтожены более тысячи домов. В некоторых районах из-за сильного дыма пожары невозможно тушить с воздуха.