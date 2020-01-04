Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января в полдень

Это произойдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Соответствующее распоряжение подписано президентом. По сведениям ТАСС, одной из тем, которые затронет Путин, станет повышение уровня доходов граждан.
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Друзья встретятся на войне Наблюдаешь за внешней политикой России и непонятно – есть ли у нее цель? Допустим, служить интересам внутреннего развития России. И кто ее проводит? Путин? Минообороны? МИД? А, может быть, «хвост вертит собакой», как какие-нибудь донецкие сепаратисты, Асад, Хафтар или владельцы «вагнеров»?
Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…
«Двадцать лет как бред» А «двадцатилетка» Путина была какая? Я бы сказал, самая позорная и циничная. Время воровства и упущенных возможностей. Время шпаны и ментов. Время, когда страна по всем направлениям пошла вспять, в прошлое. А будущее? С уверенностью можно сказать: Путин сам, в ельцинском стиле, не уйдёт…