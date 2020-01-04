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16:31, 04 января 2020

Российских военных привлекут к запускам с «Байконура» и «Восточного» британских спутников OneWeb

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Из документа следует, что Минобороны России сможет использовать на договорной основе свои космические системы, комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для запуска британских космических аппаратов.



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