Российских военных привлекут к запускам с «Байконура» и «Восточного» британских спутников OneWeb

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Из документа следует, что Минобороны России сможет использовать на договорной основе свои космические системы, комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для запуска британских космических аппаратов.