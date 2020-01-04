В Омске прошел митинг с требованием расследовать гибель 25-летнего Дмитрия Федорова

Обезглавленное тело молодого человека нашли на железной дороге в конце декабря. Сайт Om1 оценивает численность участников примерно в 50 человек, «Сибирь.Реалии» — в 80. В акции участвовали родные и близкие Федорова, а также депутаты и местные жители. Они оставили подписи под обращением в прокуратуру с просьбой проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов в отношении Федорова. По официальной версии, менеджер IT-компании покончил с собой. Федоров был фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере. За неделю до гибели он рассказал в видеообращении, что сотрудники Росгвардии подбросили ему запрещенные вещества.