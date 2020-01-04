Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии

Как сообщает концерн «Белнефтехим», в ближайшее время в республику поступят необходимые объемы сырья для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе. Ранее источники ТАСС сообщали, что проблема с поставками российской нефти возникла из-за требований Минска убрать премию к контрактной цене.