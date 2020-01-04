В Италии подходит к завершению лыжная многодневка Тур де Ски

Сегодня спортсмены соревновались в классическом спринте.

Первыми на старт вышли женщины. Победу в классическом спринте одержала словенская лыжница Анамария Лампич. Лучшая из россиянок в нынешнем сезоне – Наталья Непряева— смогла пробиться в финал, но в решающем забеге упала и финишировала только 6-й. Впрочем, третью позицию в общем зачете Тура Непряева сумела сохранить.

А вот у мужчин в финал смогли пробиться сразу четверо россиян. Вот только создать проблемы лидеру Общего зачета Кубка Мира – Йоханесу Клебо – наши так и не смогли. Норвежец в итоге одержал победу. Вторым финишировал Сергей Устюгов. Замкнул призовую тройку еще одиин россиянин – Александр Большунов. Он и лидирует в общем зачете, опережая Клебо на 18 секунд.

Завершается многодневка завтра традиционным масс-стартом в гору.