Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» владеет правами требования долга к Виктору Батурину

Сумма задолженности бывшего вице-президента «Интеко» составляет более 3 млрд. руб. Сам Батурин проходит процедуру банкротства и уже несколько лет пытается оспорить старые сделки со своей сестрой и вдовой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной. Об этом изданию РБК рассказали в самой компании Михаила Фридмана А1.

В компании добавили, что по их данным, Елена Батурина однозначно имеет невыплаченный долг перед братом. В конце декабря она стала фигурантом уголовного дела о клевете, которое было возбуждено по заявлению финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина. Из-за неявок в суд вдова Юрия Лужкова была объявлена в розыск. Тогда же представитель Батуриной говорил, что постановление о розыске является попыткой рейдерской атаки на Елену Батурину со стороны структур Михаила Фридмана.