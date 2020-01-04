Западные страны приостанавливают свои миссии в Ираке

Это вызвано недавним убийством в стране иранского генерала Касема Сулеймани.

Тренировочная миссия НАТО в Ираке временно работать не будет. Её сотрудники больше года готовили кадры для местной армии. Приостановку деятельности в пресс-службе альянса объяснили нестабильностью в Ираке в последние дни. К этому привели ракетные удары США и убийство в ночь на пятницу иранского генерала Касема Сулеймани. Швеция и Дания приостановили миссии своих военных инструкторов в Ираке. Важнее всего безопасность сотрудников, пояснили в вооружённых силах Швеции газете Экспрессен. Солдаты и офицеры на Ближнем Востоке работают несколько лет. Они обучают иракских коллег разминированию и другим тонкостям военного дела. На этом фоне в Багдаде сегодня простились с убитым генералом Сулеймани. В траурном шествии по оценкам западных агентств участвовали десятки тысяч человек. На церемонии были замечены высокопоставленные иракские политики. В их числе премьер Абдель Махди, двое его советников, а также бывший глава правительства Ирака Нури аль-Малики, сообщает Франс-Пресс.

Иранского генерала и ещё 9 погибших завтра доставят в Тегеран. С Касемом Сулеймани будут прощаться три дня, во вторник его похоронят в родном городе Керман.