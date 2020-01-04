Аномально теплая погода ожидается в Центральной России в январе

По данным специалистов центра «Фобос», температура воздуха в ближайшие десять дней может превысить норму на 5–8 градусов. На Рождество в столичном регионе ожидается облачная погода с непродолжительными прояснениями, пишет издание РБК. В ночь на 6 января прогнозируют небольшой снег, на 7 января температура воздуха составит минус 6–9 градусов.