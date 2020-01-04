Индийский миллиардер Азим Премджи совершил самое крупное пожертвование в прошлом году

Он передал долю стоимостью более $7,5 млрд. в своей IT-компании Wipro Limited благотворительной организации, Фонду Азима Премджи. Он занимается вопросами образования, пишет журнал Forbes. Премджи унаследовал от отца бизнес по производству пищевого растительного масла и позднее превратил его в процветающего разработчика софта. В 2019 году выручка компании достигла $8,5 млрд. В тройке самых щедрых жертвователей, по подсчетам издания, оказались также инвестор Уоррен БАффет (он пожертвовал более 3,5 млрд. долларов), и супруги Стюарт и Линда Резник, которые заработали состояние на орехах и фруктах. Они пожертвовали $750 млн.