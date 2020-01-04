Испанский избирком лишил мандата главу правительства Каталонии

В прошлом месяце суд запретил Жоакиму Торре в течение полутора лет занимать государственные должности. Сам политик говорит, что его может отстранить лишь парламент Каталонии. Минувшей весной в преддверии парламентских выборов в королевстве избирком потребовал снять символику сторонников независимости Каталонии со здания региональной администрации. Торра, как напоминает DW, дважды проигнорировал это требование.