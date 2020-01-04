Один человек пострадал в результате пожара на рынке в Петропавловске-Камчатском

С огнем уже удалось справиться, рассказали в краевом управлении МЧС. Площадь возгорания, как передает агентство «Интерфакс», составила около 200 кв.метров, Работа пожарных была затруднена из-за едкого плотного дыма. В павильоне, где вспыхнул огонь, находилось много пластика и синтетики, пояснили в МЧС.