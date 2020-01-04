Сайт американской службы воинского учета прекратил работу

Администраторы интернет-ресурса говорят, что они подверглись атаке в сети. На этом портале обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, которые подлежат призыву в случае объявления мобилизации. Ранее власти Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть генерала Касема Сулеймани.