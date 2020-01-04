Белоруссия и Россия оформляют документы на первую в этом году поставку нефти Минску

Сырье поступит по цене, которая исключает премию поставщикам, рассказали представители концерна «Белнефтехим». Объем сырья, которое ожидается к поставке, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года, добавили в компании. Белоруссия и Россия не смогли до конца прошлого года согласовать вопрос о поставке Минску российской нефти.