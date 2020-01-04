Сборы в прокате российской комедии «Холоп» превысили 1 млрд. рублей

Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы, которые опубликованы на сайте Фонда кино. Показы картины режиссера Клима Шипенко стартовали 26 декабря. По сюжету, российский олигарх для перевоспитания сына помещает его в деревню, где нанятые актеры воссоздают атмосферу царской России XIX века и убеждают молодого человека в том, что он перенесся в прошлое.