Сборы в прокате российской комедии «Холоп» превысили 1 млрд. рублей

Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы, которые опубликованы на сайте Фонда кино. Показы картины режиссера Клима Шипенко стартовали 26 декабря. По сюжету, российский олигарх для перевоспитания сына помещает его в деревню, где нанятые актеры воссоздают атмосферу царской России XIX века и убеждают молодого человека в том, что он перенесся в прошлое.
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Друзья встретятся на войне Наблюдаешь за внешней политикой России и непонятно – есть ли у нее цель? Допустим, служить интересам внутреннего развития России. И кто ее проводит? Путин? Минообороны? МИД? А, может быть, «хвост вертит собакой», как какие-нибудь донецкие сепаратисты, Асад, Хафтар или владельцы «вагнеров»?
Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…