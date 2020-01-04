В России планируют увеличить число вопросов для экзамена на водительские права

В ГИБДД считают, что это должно улучшить проверку знания претендентами правил дорожного движения. Как результат, кандидаты смогут безопаснее управлять автомобилем, сказали в Госавтоинспекции агентств РИА Новости.

Неразумным считает резкое увеличение числа контрольных вопросов при сдаче на права автоэксперт Дмитрий Баринов.

В свою очередь, автомобильный журналист Михаил Горбачев считает, что любые меры, направленные на ужесточение подготовки водителей абсолютно правомерны.

Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.