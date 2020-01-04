Руководство НАТО решило приостановить работу своей тренировочной миссии в Ираке

Это связано с нестабильностью в стране после авиаударов американских военных, сказал агентству ТАСС источник в штаб-квартире альянса. Несколько дней назад в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. О приостановке миссии своих инструкторов в Ираке объявили также вооруженные силы Швеции и Дании. Тем временем в Багдаде проиранские активисты и политики прощаются с генералом Сулеймани.