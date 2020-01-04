Власти Китая отправили в отставку чиновника, отвечавшего за связи с Гонконгом, где продолжаются массовые протесты

Власти Китая отправили в отставку чиновника, отвечавшего за связи с Гонконгом, где с весны продолжаются массовые протесты.

Ван Жимин возглавлял представительство Китайской народной республики в Гонконге. Он был самым высокопоставленным чиновником со стороны материкового Китая. Как сообщается, ему уже нашли замену. Это решение последовало за долгими месяцами регулярных продемократических протестов. О том, что Ван Жимин может лишиться своей должности, ранее сообщало агентство Reuters. По его данным, в Пекине были недовольны тем, как чиновник справляется с политическим кризисом, возникшим после появления законопроекта об экстрадиции подозреваемых в континентальный Китай. Эта инициатива спровоцировала волну протестов, которые продолжаются до сих пор, даже несмотря на решение властей отозвать законопроект. Теперь демонстранты.

Выдвигают и другие требования, среди которых демократические реформы и сохранение автономности от Китая. Акции собирали до двух миллионов человек, зачастую они заканчиваются столкновениями с силовиками.

Гонконг является бывшей британской колонией. В 1997 году он был официально возращен Китаю, однако территории была предоставлена широкая автономия на 50 лет.