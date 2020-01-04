Президент Владимир Путин обратит внимание на снижение доходов россиян в послании Федеральному собранию. Как сказал глава государства агентству ТАСС, речь идет, в том числе, о преодолении застоя в сфере доходов граждан, о снижении количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, и о преодолении бедности. В Кремле, по словам Путина, обеспокоены стагнацией в реальных доходах населения. Президент выступит с посланием уже 15 января.