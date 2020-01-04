ГИБДД собирается увеличить число вопросов в экзамене на права

Как сказал агентству РИА Новости заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков, будущим автомобилистам придется отвечать в том числе на вопросы, которые связаны с безопасностью вождения и устройством автомобиля. Сейчас перед теоретической частью экзамена надо учить около 800 вопросов. В ГИБДД считают, что будущему водителю требуется навык безопасного управления автомобилем. Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.