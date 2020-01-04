ФСБ и полиция задержали в Хабаровске подозреваемого в ложном сообщении о минировании

По словам силовиков, 39-летний задержанный угрожал взрывом на главной площади в новогоднюю ночь. Сам он уже дал признательные показания, сказали агентству «Интерфакс» в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. Сигнал о якобы заложенной бомбе поступил на пульт диспетчеров через 10 минут после боя курантов. Для проверки территории были задействованы 130 сотрудников оперативных служб.