Жители Омска обвинили следователей в фальсификации доказательств в деле Дмитрия Федорова

Местный житель утверждал, что служащие Росгвардии подбросили ему наркотики. Позже тело Федорова было найдено на железнодорожных путях с отрезанной головой. Как пишет сайт «Сибирь.Реалии», сегодня в Омске прошел митинг в поддержку погибшего. На него вышли около 80 человек. Они потребовали провести тщательную, честную и независимую проверку действий бойцов Росгвардии и полиции.