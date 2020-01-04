Власти Китая отправили в отставку руководителя офиса по связям с Гонконгом Ван Чжимина

Этот орган власти отвечает за вопросы, связанные с управлением автономным регионом. Как передает агентство Reuters, Ван Чжимин бьыл самым высокопоставленным представителем Пекина в Гонконге. По некоторым данным, его отставка связана с неудовлетворенностью властями КНР тем, как офис пытался справиться с кризисом в автономии, где уже несколько месяцев не стихают массовые протесты.