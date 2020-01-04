Автоэксперт Михаил Горбачев: Введение новых правил сдачи практического экзамена в ГИБДД «абсолютно правомерно»

Введение новых правил сдачи практического экзамена в ГИБДД «абсолютно правомерно». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал автоэксперт, автор книг по безопасному вождению и гоночной теории Михаил Горбачев.

«Я считаю, что подготовка водителей у нас недостаточная. Очень много жертв на дорогах, в среднем – 50 человек в день. С этим нужно что-то делать. Любое ужесточение сдачи на права абсолютно к месту», — заявил он.

М.Горбачев поддержал объединение «площадки» и «города» в единый получасовой тест. «Парковаться между настоящими автомобилями – значительно ответственнее. Именно так, а не между фишек на площадке, будет парковаться соискатель на права, когда их получит», — отметил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых правил практического экзамена в ГИБДД. В частности, ведомство объединило в единый получасовой тест «площадку» и «город», которые сейчас автомобилисты проходят в два приема, поменяло организацию экзаменационных маршрутов для проезда по городу и уточнило сроки пересдачи практики.