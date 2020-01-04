МЧС Москвы и Московской области предупредили о похолодании, которое надвигается на регион в эти выходные

Сильный ветер, снег и гололедица — всё это ждёт жителей столичного региона, если верить прогнозу МЧС. К Москве и Подмосковью приближается холодный фронт, сообщили в ведомстве. Ветер, начиная с этого часа, может усилиться до 15 метров в секунду. Водителям рекомендовали быть внимательными на дорогах: снизить скорость, избегать внезапных маневров и держать дистанцию. Отмечу, что прогнозы синоптиков насчёт погоды в оставшиеся праздничные дни отличаются. Так Гидрометцентр предрекает возвращение в ближайшие дни в Москву настоящей зимы. На столицу надвигается похолодание, его жители города сполна ощутят в начале следующей недели. Рождественская ночь обещает быть снежной и морозной, температура может опуститься до восьми градусов. Между тем в центре Фобос прогнозируют более тёплые праздничные дни и в целом аномально тёплую погоду в этом месяце. Ждут большого количества осадков. Метеорологи полагают, что зима каждую неделю будет преподносить сюрпризы. Снегопады в столице сменят ливни и мокрый снег при плюсовых значениях.

Сейчас в Москве ноль градусов.