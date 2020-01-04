Производитель лайнеров Sukhoi Superjet 100 подал иск почти на 1 млрд рублей к иркутскому авиаперевозчику «ИрАэро»

Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Москвы в начале недели. Об этом со ссылкой на картотеку судебных дел сообщает агентство РИА Новости. При этом суть претензий «Гражданских самолетов Сухого» пока что не ясна. Иск в настоящий момент еще не принят к производству. В то же время «Гражданские самолеты Сухого», как пишет интернет-издание РБК, в начале прошлого года уже предъявляли требования «ИрАэро» на сумму 550 млн рублей. Спустя несколько месяцев иск был отозван, а затем полгода назад вновь подан: сумма увеличилась уже до 660 млн. В такую сумму производитель самолетов SSJ-100 оценивал долги иркутского авиаперевозчика по аренде лайнеров за последние несколько лет, техническим резервам и пени. Представители «Гражданских самолетов Сухого» впоследствии уверяли, что договорились с «ИрАэро» о реструктуризации долга, и исковое требование вновь было отозвано. Связаны ли новые претензии с возникшими проблемами при выплате задолженности, не сообщается.

Согласно сайту «ИрАэро», перевозчик эксплуатирует около 10 самолетов SSJ-100 – это около трети от всего парка компании.