Высокопоставленные иракские политики прибыли на церемонию прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в Багдаде

В частности, бывший премьер-министра страны Адиль Абдул-Махди, передает AFP. Там также замечены лидер проиранской группы в парламенте Ирака Хади аль-Амери, и бывший премьер-министр страны Нури аль-Малики. А еще ряд депутатов парламента.

Прощание началось в шиитском районе Багдада, гроб с телом убитого в результате американского авиаудара генерала сопровождают тысячи демонстрантов. Они скандируют лозунг против Штатов.

Операция, в результате которой был убит Сулеймани, американские военные провели в пятницу по распоряжению президента страны Дональда Трампа. Тем временем оппоненты главы Белого дома в конгрессе США недовольны тем, что президент не уведомил законодателей о таких планах. Лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер уверен, что Трамп нарушил закон.

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение сената проект резолюции, нацеленный на то, чтобы Дональд Трамп не мог без разрешения конгресса развязать войну с Ираном.