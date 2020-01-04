Журналист Бадма Бюрчиев: Завтра в Элисте пройдет митинг за отставку и.о. главы города Трапезникова

Завтра в Элисте пройдет митинг за отставку исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова, который ранее временно исполнял обязанности главы так называемой «Донецкой народной республики». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист и журналист Бадма Бюрчиев.

«Требования остаются прежними — отстранение Трапезникова и более понятная кадровая политика в целом. Мы проводим митинг по заявкам наших земляков, которые живут в других городах. У них сейчас каникулы, поэтому теперь они имеют возможность выступить», — отметил он.

Митинг состоится 5 января в 12 часов на площади Победы. Акция согласована.